В этом году в Красноярске должны достроить две школы, две дороги и бассейн

Об этом рассказали в мэрии, отметив, что все объекты — долгожданные для горожан.
Параллельно стартует реализация нескольких знаковых проектов. Так, приступят к строительству новой автомобильной дороги в Солнечный, которая станет дублёром улицы 9 Мая и Енисейского тракта и разгрузит их. Также в Солнечном начнут возводить школу в пятом микрорайоне — на Соколовской, 72.
Кроме того, в этом году начнут реконструировать переулок Боготольский — от Копылова до Новосибирской. А в феврале объявят торги на укрепление многострадального склона в районе домов на улицах 2-й Огородной и Дачной.
Часть объектов будет возводиться в рамках подготовки к юбилею города. «400-летие нашего города — это большое федеральное событие в соответствии с указом президента страны. Поэтому при поддержке губернатора края мы уже активно ведем работу по конкретным проектам. Они учитывают в первую очередь потребности жителей, их запросы на создание в городе социальной, транспортной инфраструктур. Важно, чтобы к юбилею в Красноярске появились те объекты, которые нужны горожанам», — сказал мэр Владислав Логинов.