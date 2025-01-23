В этом году в Красноярске должны достроить две школы, две дороги и бассейн

Часть объектов будет возводиться в рамках подготовки к юбилею города. «400-летие нашего города — это большое федеральное событие в соответствии с указом президента страны. Поэтому при поддержке губернатора края мы уже активно ведем работу по конкретным проектам. Они учитывают в первую очередь потребности жителей, их запросы на создание в городе социальной, транспортной инфраструктур. Важно, чтобы к юбилею в Красноярске появились те объекты, которые нужны горожанам», — сказал мэр Владислав Логинов.