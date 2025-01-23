Хабаровск готовится к новым стройкам

Также ведется строительство детского сада в районе ул. Шатова на 320 мест, с общей площадью — более 8 тысяч кв. м. Сейчас ведутся работы по устройству вентиляции, отопления и электроснабжения. Здание будет оснащено современным оборудованием, игровыми и физкультурными площадками. Подрядчик взял на себя обязательства сдать объект не позже 1 сентября 2025 года.