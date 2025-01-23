Хабаровск готовится к новым стройкам

С начала года в краевом центре введено в эксплуатацию 40 многоквартирных и 572 индивидуальных жилых домов общей площадью более 360 тысяч кв. метров — это 5 930 квартиры, сообщает ИА AmurMedia.
В городе продолжается процесс комплексного развития территории. В январе 2025 года объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улицы Запарина — улицы Лизы Чайкиной — улицы Знаменщикова — улицы Биробиджанской в Кировском районе города Хабаровска (площадь территории — 1,6 га, градостроительный потенциал не менее 12 тысяч кв. м).
Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в конце декабря прошлого года принято постановление о торгах в отношении территории в границах улицы Павловича — улицы имени Лейтенанта Орлова С. В. В Центральном районе (площадь территории — 0,57 га, градостроительный потенциал не менее 1 тысячи кв. м). В настоящее время ведется актуализация сведений, подготовка извещения и проекта договора.
Также принято решение о торгах в отношении территории в границах улицы Бойко-Павлова — переулка Грузинского — улицы Тихоокеанской в Кировском районе (площадь территории — 4 га, градостроительный потенциал не менее 16 тысяч кв. м). В настоящее время ведется актуализация сведений, подготовка извещения и проекта договора.
Продолжается строительство спортивно-досугового центра в Краснофлотском районе, предназначенного для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований. Трехэтажное здание возводят на месте бывшего летнего кинотеатра. Тренажерный зал рассчитан на 22 занимающихся и вмещает примерно 70 человек за смену. Обеспечивать центр теплом будет электрическая котельная, подвод и отвод воды обеспечит городской «Водоканал».
На текущий момент на объекте выполнены работы по строительству фундамента и технического этажа, их гидроизоляции и обратной засыпке. Выполняются работы по устройству монолитного перекрытия технического этажа. Объект планируется сдать в эксплуатацию ко Дню образования Хабаровского края.
Также ведется строительство детского сада в районе ул. Шатова на 320 мест, с общей площадью — более 8 тысяч кв. м. Сейчас ведутся работы по устройству вентиляции, отопления и электроснабжения. Здание будет оснащено современным оборудованием, игровыми и физкультурными площадками. Подрядчик взял на себя обязательства сдать объект не позже 1 сентября 2025 года.