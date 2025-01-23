В Красноярском крае завершён затянувшийся ремонт путепровода

В посёлке Зелёный Бор завершён капитальный ремонт автодорожного путепровода, который изначально выполнялся с нарушениями сроков. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
Работы начались в сентябре 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт стоимостью 144,3 млн рублей был заключён с подрядной организацией, но подрядчик с самого начала не соблюдал утверждённый график.
Из-за нарушений прокуратура провела проверки, вызвала директора фирмы и предупредила его о последствиях срыва сроков. Попытки подрядчика изменить условия контракта не спасли от ответственности. На компанию и заказчика завели административные дела, а подрядчик был оштрафован на 2,3 млн рублей.
После многочисленных встреч под контролем прокуратуры работы на объекте завершились в полном объёме. Новый путепровод позволит увеличить транспортную нагрузку с 2 947 до 3 742 автомобилей в сутки, улучшив движение по дороге.