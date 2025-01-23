В Красноярском крае завершён затянувшийся ремонт путепровода

Работы начались в сентябре 2023 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт стоимостью 144,3 млн рублей был заключён с подрядной организацией, но подрядчик с самого начала не соблюдал утверждённый график.