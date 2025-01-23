Нарушение в оформлении документов на рыбу нашли в Хабаровском крае

В Ульчском районе Хабаровского края Россельхознадзор выявил нарушения на рыбоперерабатывающем предприятии. Несоблюдение сроков оформления ветеринарных документов стало поводом для предостережения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Рыболовецкая артель попала под проверку Россельхознадзора. Специалисты нашли несоответствия в оформлении документов на продукцию. В октябре и декабре 2024 года сотрудник предприятия оформил ветеринарные сопроводительные документы на рыбу с нарушением сроков.
«На 4,8 тонны продукции документы оформили спустя трое суток, а на тонну судака — только через шесть дней. По правилам, такие документы должны быть готовы в течение двух дней после окончания производства», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Предприятию выдано предостережение за несоблюдение требований.