Нарушение в оформлении документов на рыбу нашли в Хабаровском крае

«На 4,8 тонны продукции документы оформили спустя трое суток, а на тонну судака — только через шесть дней. По правилам, такие документы должны быть готовы в течение двух дней после окончания производства», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.