Новые тарифы для населения за услугу по обращению с ТКО установили на 2025 год

В 2024 году завершена реализация национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Работа по созданию экономики замкнутого цикла будет продолжена в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает ИА AmurMedia.
В Хабаровском крае активно развивается отрасль обращения с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе, определяются региональные операторы по обращению с ТКО, тарифы на деятельность которым утверждаются комитетом по ценам и тарифам края.
На услугу регионального оператора по обращению с ТКО для населения, проживающего в г. Хабаровске, районе имени Лазо, Хабаровском районе, на 2025 год действуют тарифы ниже экономически обоснованных расчетов. Решения об установлении льготного платежа для населения принято постановлениями губернатора в конце прошлого года (101, 102). Разница регоператорам по обращению с ТКО будет компенсирована из краевого бюджета. Это позволит качественно и своевременно оказывать коммунальную услугу по вывозу ТКО, что прямо взаимоувязано с целями нового национального проекта.
Напомним, что в конце 2024 года для г. Хабаровска и района имени Лазо по результатам конкурсного отбора определен новый региональный оператор по обращению с ТКО. ООО «РегСтройКом» приступил к работе с 1 января текущего года.