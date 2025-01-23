Новые тарифы для населения за услугу по обращению с ТКО установили на 2025 год

На услугу регионального оператора по обращению с ТКО для населения, проживающего в г. Хабаровске, районе имени Лазо, Хабаровском районе, на 2025 год действуют тарифы ниже экономически обоснованных расчетов. Решения об установлении льготного платежа для населения принято постановлениями губернатора в конце прошлого года (101, 102). Разница регоператорам по обращению с ТКО будет компенсирована из краевого бюджета. Это позволит качественно и своевременно оказывать коммунальную услугу по вывозу ТКО, что прямо взаимоувязано с целями нового национального проекта.