Стало известно, какие скидки дают в Челябинской области при покупке нового жилья

Сейчас представлены данные по изменениям цен в новостройках в разных российских регионах в декабре 2024 года. Как пишет РБК, опираясь на выкладки сервиса «Домклик», в последний месяц года в Челябинской области цена квадратного метра нового жилья выросла на 2,6%. Это поставило Южный Урал в десятку регионов с самой заметной динамикой цен на новостройки. Челябинская область в этом списке заняла 4 место.