Стало известно, какие скидки дают в Челябинской области при покупке нового жилья

Сейчас представлены данные по изменениям цен в новостройках в разных российских регионах в декабре 2024 года. Как пишет РБК, опираясь на выкладки сервиса «Домклик», в последний месяц года в Челябинской области цена квадратного метра нового жилья выросла на 2,6%. Это поставило Южный Урал в десятку регионов с самой заметной динамикой цен на новостройки. Челябинская область в этом списке заняла 4 место.
Отметим, что средняя цена квадратного метра в новом жилье в Челябинской области в декабре 2024 года достигла уровня в 116,7 тыс. рублей. Надо отметить, что этот показатель демонстрирует цену квадрата непосредственно при сделках. В объявлениях она была в декабре несколько выше — 125,1 тыс. рублей. Таким образом, средняя скидка на новое жилье в Челябинской области в конце прошлого года составила 7,2%.