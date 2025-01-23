На челябинских заправках продолжают фиксировать рост цен на бензин

Наиболее подорожавшим на челябинских заправках оказался бензин марки АИ-98 и выше. Его средняя цена достигла уровня в 80,38 ₽ за литр, увеличившись за неделю на 16 копеек. Бензин марки АИ-95 вырос в цене на 10 копеек — 56,98 ₽ за литр. На 10 копеек подорожало и дизельное топливо в Челябинской области — 68,91 ₽ за литр. Самый ходовой бензин марки АИ-92 увеличился за неделю в цене на 9 копеек, его средняя цена достигла уровня в 51,79 ₽ за один литр. Кстати, 92-й бензин в Челябинской области в настоящий момент самый дешевый в сравнении с другими регионами Уральского федерального округа.