В 300 км от Новосибирска могут построить атомную электростанцию

По его словам, в России действует одиннадцать атомных электростанций. Одна из них — плавучая атомная теплоэлектростанция, которая базируется в городе Певеке Чукотского автономного округа. На данный момент идет обсуждение возможности строительства блоков АЭС малой мощности на севере Красноярского края — в Норильске.