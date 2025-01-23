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В 300 км от Новосибирска могут построить атомную электростанцию

Строительство планируют начать в 2030-е годы.

Источник: Комсомольская правда

В 300 км к северу от Новосибирска может появиться атомная электростанция. Сейчас обсуждается возможность строительства АЭС с мощностью 2 500 МВт в городе, который находится в Томской области.

Как сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске генеральный директор филиала системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Алексей Хлебов, в России действует одиннадцать атомных электростанций. На данный момент планируют построить блоки ещё одной АЭС малой мощности на севере Красноярского края, в Норильске.

По его словам, в России действует одиннадцать атомных электростанций. Одна из них — плавучая атомная теплоэлектростанция, которая базируется в городе Певеке Чукотского автономного округа. На данный момент идет обсуждение возможности строительства блоков АЭС малой мощности на севере Красноярского края — в Норильске.

Росатом принял решение о строительстве первых двух блоков в Северске к концу 30-х годов. Завершить строительство должны до 2042 года.

энергетика