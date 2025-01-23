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До Паркента будут ездить электрички

Vaib.uz (Узбекистан. 23 января). Железнодорожники начали строительство новой электрифицированной железной дороги, которая соединит Байткурган с городом Паркент, одним из популярных туристических направлений Ташкентской области.

Источник: Vaib.Uz

Проект предусматривает создание железнодорожной линии протяжённостью 23,8 километра. В рамках строительства планируется возвести два раздельных пункта, четыре моста, два путепровода, тоннельный путепровод, 78 водопропускных сооружений и семь автомобильных и железнодорожных пересечений.

Новая железнодорожная линия обещает стать настоящим прорывом в транспортной инфраструктуре региона. После завершения проекта и его ввода в эксплуатацию ожидается значительное увеличение потока туристов в живописные горные уголки Паркентского района. Помимо этого, запуск электричек поможет разгрузить автомобильную трассу, которая уже давно испытывает трудности с пробками.

Эксперты отмечают, что электрифицированная железная дорога не только сделает путешествие в Паркент удобнее, но и откроет новые возможности для развития туризма и экономики региона.