До Паркента будут ездить электрички

Проект предусматривает создание железнодорожной линии протяжённостью 23,8 километра. В рамках строительства планируется возвести два раздельных пункта, четыре моста, два путепровода, тоннельный путепровод, 78 водопропускных сооружений и семь автомобильных и железнодорожных пересечений.
Новая железнодорожная линия обещает стать настоящим прорывом в транспортной инфраструктуре региона. После завершения проекта и его ввода в эксплуатацию ожидается значительное увеличение потока туристов в живописные горные уголки Паркентского района. Помимо этого, запуск электричек поможет разгрузить автомобильную трассу, которая уже давно испытывает трудности с пробками.
Эксперты отмечают, что электрифицированная железная дорога не только сделает путешествие в Паркент удобнее, но и откроет новые возможности для развития туризма и экономики региона.