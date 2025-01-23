До Паркента будут ездить электрички

Новая железнодорожная линия обещает стать настоящим прорывом в транспортной инфраструктуре региона. После завершения проекта и его ввода в эксплуатацию ожидается значительное увеличение потока туристов в живописные горные уголки Паркентского района. Помимо этого, запуск электричек поможет разгрузить автомобильную трассу, которая уже давно испытывает трудности с пробками.