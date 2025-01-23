«Не дает возможности каждому»: условия ипотеки «7−20−25» предложили пересмотреть

Сообщается, что в программе могут участвовать даже те, кто формально переписал жилье на родственников, в то время как действительно нуждающиеся казахстанцы остаются в очереди. Эксперты говорят, за все время существования программа охватила около 78 тыс. человек. Это менее 3% от общего объема сделок.