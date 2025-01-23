«Не дает возможности каждому»: условия ипотеки «7−20−25» предложили пересмотреть

По данным телеканала, прием новых заявок по программе «7−20−25» временно закрыт в связи с отсутствием лимита. Подобные сообщения появились на сайтах некоторых банков.
В этом году на финансирование программы выделили 100 млрд тенге, а квартальный лимит в 25 млрд, по всей видимости, быстро закончился. Кроме того, с начала года введены изменения, позволяющие приобрести квартиру при отсутствии жилья в течение 18 месяцев.
Начиная с 1 января 2025 года внедрен принцип моратория на отчуждение жилья за последние 18 месяцев, в программе может участвовать человек, у которого в последние полтора года не было в собственности жилья.
Сообщается, что в программе могут участвовать даже те, кто формально переписал жилье на родственников, в то время как действительно нуждающиеся казахстанцы остаются в очереди. Эксперты говорят, за все время существования программа охватила около 78 тыс. человек. Это менее 3% от общего объема сделок.
Основные проблемы госпрограммы, с их слов, — лимит на стоимость квартир и ограничение только на новостройки, введенные в эксплуатацию.
Она не решает те задачи, не дает возможности каждому казахстанцу воспользоваться ей. «7−20−25» нужно либо пересмотреть и сделать перезагрузку, работу над ошибками. И это нормально. Либо ее просто прекратить.
По словам экспертов, ипотека остается недоступной для многих граждан из-за высокой процентной ставки. Даже при наличии льготных программ, большинство коммерческих кредитов предлагают ставки, которые превышают финансовые возможности средней семьи. Однако госфинансирование, говорят эксперты, не должно полностью замещать рыночные механизмы.
«За счет казны решается вопросы жителей в жилье. Я не против льготных программ, чтобы люди покупали… но я более сторонник рыночного подхода, и надо льготными программами обеспечивать людей малообеспеченных или с низким доходом», — высказал мнение генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин.