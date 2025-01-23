Свердловчане смогут летать в Европу через Ереван

Весной 2025 года армянская авиакомпания FlyOne Armenia запускает рейсы между Свердловской областью и Западной Европой с пересадкой в Ереване. Улететь в Барселону, Ниццу и Дюссельдорф через аэропорт Звартноц жители Среднего Урала смогут с 1 апреля.
— Каждый вторник и пятницу Airbus A320 будет отправляться из нашего аэропорта [Кольцово] в Ереван — время в пути составит 3 часа 40 минут, — сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
Вылет из Кольцово до Барселоны с короткой пересадкой в Ереване запланирован на 11:40, а общее время в пути составит чуть более 11 часов. Рейсы до Дюссельдорфа будут осуществляться по пятницам в 11:40. Предполагается, что пассажиры прибудут в немецкий город уже в 19:00 — так, путь займет 10 часов 20 минут. Самолеты по направлению Екатеринбург — Ереван — Ницца будут отправляться по вторникам в 12:45. Авиалайнер прилетит во Францию в 19:50 за чуть более чем 10 часов.
Для туристов доступны обратные рейсы из Барселоны, Дюссельдорфа, Ниццы и Брюсселя.