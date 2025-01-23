Свердловчане смогут летать в Европу через Ереван

Вылет из Кольцово до Барселоны с короткой пересадкой в Ереване запланирован на 11:40, а общее время в пути составит чуть более 11 часов. Рейсы до Дюссельдорфа будут осуществляться по пятницам в 11:40. Предполагается, что пассажиры прибудут в немецкий город уже в 19:00 — так, путь займет 10 часов 20 минут. Самолеты по направлению Екатеринбург — Ереван — Ницца будут отправляться по вторникам в 12:45. Авиалайнер прилетит во Францию в 19:50 за чуть более чем 10 часов.