Жителям Волгограда объяснили, кому положены налоговые льготы в 2025 году

Порядок предоставления налоговых льгот для многих жителей региона носит беззаявительный характер. Например, к льготным категориям по налогу на имущество относятся пенсионеры, дети-инвалиды, владельцы хозяйственных построек площадью не более 50 кв. м. Также эту льготу могут получить достигшие возраста 55 и 60 лет граждане — предпенсионеры, напомнили в УФНС России по Волгоградской области.