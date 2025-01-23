Жителям Волгограда объяснили, кому положены налоговые льготы в 2025 году

Порядок предоставления налоговых льгот для многих жителей региона носит беззаявительный характер. Например, к льготным категориям по налогу на имущество относятся пенсионеры, дети-инвалиды, владельцы хозяйственных построек площадью не более 50 кв. м. Также эту льготу могут получить достигшие возраста 55 и 60 лет граждане — предпенсионеры, напомнили в УФНС России по Волгоградской области.
Кроме этого, граждане ряда категорий получают льготы по транспортному налогу. Эту меру поддержки оказывают Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, инвалидам I и II группы, многодетным родителя (тем, кто воспитывает не менее трех несовершеннолетних).
Еще для указанных категорий граждан уменьшается налоговая база на величину кадастровой стоимости 600 кв. м земельного участка. Эта мера помощи касается недвижимости, которая находится в собственности, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков.