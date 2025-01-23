В Приморье пересмотрят правила продажи энергетических напитков

В Приморье планируется внесение изменений в региональный закон, регулирующий розничную торговлю алкоголем, включая безалкогольные тонизирующие напитки. До 27 января проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), благодаря которой предприниматели могут предложить свои поправки и высказать мнение, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По информации комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания края, изменения обусловлены обновлением федерального законодательства.
В рамках нового законопроекта предполагается:
- скорректировать полномочия краевых властей в сфере продажи энергетических напитков;
- актуализировать перечень территорий, где такие напитки запрещены к продаже;
- привести формулировки закона в соответствие с федеральными нормами.
Министр экономического развития Приморья Андрей Блохин отметил, что участие предпринимателей в обсуждении таких проектов позволяет исключить барьеры для бизнеса, учитывать интересы предпринимателей и потребителей, а также находить возможные риски.
«Мы понимаем, что предприниматели — это эксперты в своих областях, которые могут предложить ценные идеи и рекомендации», — добавил министр.
Проект закона в будущем также будет вынесен на рассмотрение Законодательного Собрания Приморья.