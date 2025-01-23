В Приморье пересмотрят правила продажи энергетических напитков

В Приморье планируется внесение изменений в региональный закон, регулирующий розничную торговлю алкоголем, включая безалкогольные тонизирующие напитки. До 27 января проект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ), благодаря которой предприниматели могут предложить свои поправки и высказать мнение, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.