Ещё два дома на улице Самочкина расселят весной 2025 года

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области и московская девелоперская группа «Самолёт» подписали соглашение, в рамках которого будет реализован крупный инвестиционный жилой проект стоимостью около 14 млрд рублей. Он расположится в Ленинском районе областного центра — в границах улиц Дружбы, Энтузиастов и Самочкина, на месте домов ветхого и аварийного фонда. Реализация проекта позволит создать около 1000 рабочих мест. На месте 39 старых домов возведут многоэтажки, детский сад на 320 мест и двухэтажный пристрой поликлиники. Проект строительства первого дома получил положительное заключение экспертизы в декабре 2024 года.