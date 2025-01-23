Казахстан — лидер по величине средней зарплаты в Центральной Азии

«Высокой в пересчёте на доллары может показаться минимальная зарплата и в Туркменистане (402,9 долларов). Однако эта информация неоднозначна. Конвертация минимальной зарплаты в 1410 манатов проведена по официальному курсу доллара, представленному Национальным банком Туркменистана. Согласно информации этого источника, 1 доллар в стране уже более пяти лет равен 3,5 туркменского маната. Однако, судя по многочисленным экспертным интервью, поменять манаты по такому курсу внутри Туркменистана фактически невозможно, а все сделки купли-продажи валюты в стране проводятся по “чёрному” курсу (1 к 19). При таком раскладе минимальная зарплата в этой стране в 2024 году составляла 74,2 долларов», — поясняют эксперты Ranking.kz.