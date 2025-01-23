Казахстан — лидер по величине средней зарплаты в Центральной Азии

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Согласно сравнительным данным, опубликованным Межгосударственным статистическим комитетом СНГ, в сентябре прошлого года средняя номинальная зарплата в Казахстане составляла 817,2 долларов — почти в два раза больше, чем в Узбекистане (437,8 долларов) или Кыргызстане (411,2 долларов). Таджикистан отстал от Казахстана ещё сильнее — там зарплата была в 3,4 раза меньше (242,8 долларов). Такие данные приводят исследователи Ranking.kz.
Минимальная зарплата выше тоже в Казахстане. В прошлом году она составляла 85 тысяч тенге или 181,1 долларов. В других странах Центральноазиатского региона показатели были значительно ниже: в Узбекистане — 89,4 долларов, в Таджикистане — 54,9 долларов, в Кыргызстане — 28,3 долларов.
«Высокой в пересчёте на доллары может показаться минимальная зарплата и в Туркменистане (402,9 долларов). Однако эта информация неоднозначна. Конвертация минимальной зарплаты в 1410 манатов проведена по официальному курсу доллара, представленному Национальным банком Туркменистана. Согласно информации этого источника, 1 доллар в стране уже более пяти лет равен 3,5 туркменского маната. Однако, судя по многочисленным экспертным интервью, поменять манаты по такому курсу внутри Туркменистана фактически невозможно, а все сделки купли-продажи валюты в стране проводятся по “чёрному” курсу (1 к 19). При таком раскладе минимальная зарплата в этой стране в 2024 году составляла 74,2 долларов», — поясняют эксперты Ranking.kz.
Наиболее высокой номинальной зарплатой в четырёх государствах Центральной Азии отличается сфера финансов и страхования, отмечают эксперты. Вместе с тем разница в показателях между странами: в Казахстане зарплата финансистов и страховщиков превышает 1,7 тыс. долларов — в три раза больше, чем, например, в Таджикистане (561,9 долларов).
Для Казахстана сфера финансов и горнодобывающая промышленность являются отраслями с самыми высокими зарплатами. В Таджикистане же наибольшими доходами, помимо сотрудников компаний финсектора, могут похвастаться работники предприятий обрабатывающей промышленности и сервиса. Узбекистан отличают высокие (более 1 тыс. долларов) зарплаты в секторе финансов и IT-сфере. Аналогичная тенденция наблюдается и в Кыргызстане.
Отрасли, в которых зарплаты граждан были самыми низкими, в странах Центральной Азии частично совпадают. Невысокими зарплатами отличаются сферы образования и здравоохранения, АПК и коммунальный сектор.