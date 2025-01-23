Запущен новый участок железной дороги до станции «Чиноркент»: туристам станет проще добираться до популярных мест отдыха в Чимгане

Новый железнодорожный маршрут позволит значительно разгрузить автомобильные дороги, которые особенно в туристический сезон часто сталкиваются с перегрузками из-за большого потока машин, направляющихся к зонам отдыха. Кроме того, поездки на электропоездах являются более экологичным и доступным решением по сравнению с личным и общественным автотранспортом.