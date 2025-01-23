Запущен новый участок железной дороги до станции «Чиноркент»: туристам станет проще добираться до популярных мест отдыха в Чимгане

Ранее конечной станцией пригородных поездов из Ташкента был «Ходжикент», и чтобы добраться до популярных туристических мест, пассажирам приходилось пользоваться такси или маршрутками.
В рамках проекта была проложена железнодорожная линия протяжённостью 1,5 км от станции «Ходжикент», а также построена современная станция «Чиноркент», которая была сдана в эксплуатацию 22 января.
Теперь жители и гости Ташкента могут воспользоваться современным электропоездом и без пересадок добираться до туристического комплекса «Чиноркент», который предлагает уникальные развлечения, такие как современная канатная дорога, рестораны и кафе с панорамными видами, живописные пейзажи Чарвакского водохранилища и гор Тянь-Шаня.
Новый железнодорожный маршрут позволит значительно разгрузить автомобильные дороги, которые особенно в туристический сезон часто сталкиваются с перегрузками из-за большого потока машин, направляющихся к зонам отдыха. Кроме того, поездки на электропоездах являются более экологичным и доступным решением по сравнению с личным и общественным автотранспортом.
Строительство железнодорожного сообщения до станции «Чиноркент» — это часть комплексных мер по развитию туризма в регионе и улучшению транспортной инфраструктуры страны. Планируется дальнейшее расширение маршрутов и улучшение сервисов для пассажиров, что сделает отдых в Чимгане и на Чарваке ещё доступнее и комфортнее.