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Запущен новый участок железной дороги до станции «Чиноркент»: туристам станет проще добираться до популярных мест отдыха в Чимгане

Vaib.uz (Узбекистан. 23 января). В Узбекистане завершено строительство нового железнодорожного участка до станции «Чиноркент», что значительно упростит поездки туристов в Бостанлыкский район, известный своими живописными местами отдыха.

Ранее конечной станцией пригородных поездов из Ташкента был «Ходжикент», и чтобы добраться до популярных туристических мест, пассажирам приходилось пользоваться такси или маршрутками.

В рамках проекта была проложена железнодорожная линия протяжённостью 1,5 км от станции «Ходжикент», а также построена современная станция «Чиноркент», которая была сдана в эксплуатацию 22 января.

Для удобства пассажиров на новой станции построен перрон длиной 150 метров с навесом, установлены противоскользящие плиты для людей с ограниченными возможностями, обустроен подземный пешеходный тоннель, обеспечивающий безопасное передвижение пассажиров.

Теперь жители и гости Ташкента могут воспользоваться современным электропоездом и без пересадок добираться до туристического комплекса «Чиноркент», который предлагает уникальные развлечения, такие как современная канатная дорога, рестораны и кафе с панорамными видами, живописные пейзажи Чарвакского водохранилища и гор Тянь-Шаня.

Новый железнодорожный маршрут позволит значительно разгрузить автомобильные дороги, которые особенно в туристический сезон часто сталкиваются с перегрузками из-за большого потока машин, направляющихся к зонам отдыха. Кроме того, поездки на электропоездах являются более экологичным и доступным решением по сравнению с личным и общественным автотранспортом.

Строительство железнодорожного сообщения до станции «Чиноркент» — это часть комплексных мер по развитию туризма в регионе и улучшению транспортной инфраструктуры страны. Планируется дальнейшее расширение маршрутов и улучшение сервисов для пассажиров, что сделает отдых в Чимгане и на Чарваке ещё доступнее и комфортнее.