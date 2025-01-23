Рекорд по добыче золота побил Хабаровский край в 2024 году

В 2024 году на территории края было добыто 28 тонн 100 кг драгоценного металла. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили 23,7 млрд рублей, что на 75% больше, чем в прошлом году. В добыче золота задействованы 11 муниципальных районах — в 2024 году к ним добавился Нанайский район в связи с запуском нового горно-обогатительного комбината.