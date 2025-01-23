Рекорд по добыче золота побил Хабаровский край в 2024 году

Горнодобывающая отрасль Хабаровского края установила новый рекорд по добыче золота. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 2024 году на территории края было добыто 28 тонн 100 кг драгоценного металла. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили 23,7 млрд рублей, что на 75% больше, чем в прошлом году. В добыче золота задействованы 11 муниципальных районах — в 2024 году к ним добавился Нанайский район в связи с запуском нового горно-обогатительного комбината.
Как отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев, горнодобывающая отрасль продолжает оказывать существенное влияние на экономику региона. Золотодобыча, одна из её составляющих, остаётся важным источником налоговых поступлений, а предприятия, работающие в этой сфере, активно помогают местным муниципалитетам, финансируя различные социально-экономические проекты.
«Только за 9 месяцев на эти цели горняки направили около 530 млн рублей», — подчеркнул министр.