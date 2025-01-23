Расселять все бараки на проспекте 60-летия Октября начинают в Хабаровске

— В настоящее время по всему краю признаны аварийными около тысячи многоквартирных домов. Наиболее остро стоит вопрос с бараками на проспекте 60-летия Октября в краевой столице. В рамках региональной адресной программы с 2019 по 2024 год мы расселили 1,5 тыс. кв. м аварийного жилья, в дополнение к этому в 2021 — 2022 годах за счет 599 млн рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации — чуть более 7 тыс. кв. м. В итоге условия проживания улучшили 485 человек, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.