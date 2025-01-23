Расселять все бараки на проспекте 60-летия Октября начинают в Хабаровске

По решению губернатора края Дмитрия Демешина из резервного фонда правительства региона выделен 581 млн рублей на расселение аварийных домов по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске. До 1 марта этого года администрации краевой столицы необходимо освоить средства и расселить не менее сотни непригодных для проживания квартир, сообщает ИА AmurMedia.
Напомним, что во время объезда краевой столицы в июне прошлого года глава региона дал обещание жителям решить вопрос с аварийными домами по проспекту 60-летия Октября. Все деревянные бараки были включены в Атлас проблемных объектов.
— В настоящее время по всему краю признаны аварийными около тысячи многоквартирных домов. Наиболее остро стоит вопрос с бараками на проспекте 60-летия Октября в краевой столице. В рамках региональной адресной программы с 2019 по 2024 год мы расселили 1,5 тыс. кв. м аварийного жилья, в дополнение к этому в 2021 — 2022 годах за счет 599 млн рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации — чуть более 7 тыс. кв. м. В итоге условия проживания улучшили 485 человек, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.
В ведомстве добавили, что на проспекте 60-летия Октября необходимо ликвидировать еще 12 тыс. кв. м аварийного жилфонда. Его включат в новую адресную программу по переселению из аварийного жилья, рассчитанную на 2025 — 2030 годы с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий». 581 млн рублей из резервного фонда правительства края позволит приступить к расселению проспекта, не дожидаясь поступления федерального финансирования.
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, благодаря президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2019-го по 2024 год в регионе расселено 103,6 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали 6 тыс. человек. С 2025 года эта работа продолжится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
За пять лет из аварийных домов в Хабаровском крае переехали 6 тысяч человек.