Более 2,2 трлн тенге планируют привлечь в экономику Алматы в 2025 году

В экономику Алматы планируется привлечь 2,2 трлн тенге в 2025 году, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.
Как сообщает горадминистрация, за 2024 год инвестиции в основной капитал в Алматы составили порядка 2 трлн тенге. Отмечается рост этого показателя на 8,2% — за счет значительного увеличения инвестиций в обрабатывающую промышленность (рост в 2,9 раза), образование (на 84,7%), транспорт (на 37,5%), здравоохранение (на 31,3%).
Данная динамика говорит о качественном изменении структуры инвестиций. Порядка 90% составляют частные инвестиции, рост которых равен 6,2%.
С учетом интенсивного развития экономики города и существенного повышения доходов местного бюджета 6 декабря 2024 года Fitch Ratings подтвердило самостоятельный кредитный рейтинг Алматы на уровне «ВВВ+», прогноз «Стабильный».