Более 2,2 трлн тенге планируют привлечь в экономику Алматы в 2025 году

Как сообщает горадминистрация, за 2024 год инвестиции в основной капитал в Алматы составили порядка 2 трлн тенге. Отмечается рост этого показателя на 8,2% — за счет значительного увеличения инвестиций в обрабатывающую промышленность (рост в 2,9 раза), образование (на 84,7%), транспорт (на 37,5%), здравоохранение (на 31,3%).