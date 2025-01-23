Минэнерго: решение о строительстве в Беларуси второй АЭС примут в 2025 году

В настоящее время Минэнерго разрабатывает технико-экономическое обоснование строительства второй атомной электростанции или еще одного блока на площадке действующей в стране АЭС. Он также сообщил, что в рамках этого обоснования специалисты проанализируют, при каких условиях и в каких параметрах должна быть атомная электростанция, чтобы успешно интегрировать ее в белорусскую энергосистему.