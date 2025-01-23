Минэнерго: решение о строительстве в Беларуси второй АЭС примут в 2025 году

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Завершается разработка технико-экономического обоснования строительства в Беларуси второй АЭС или еще одного энергоблока на действующей станции, окончательное решение будет принято в текущем году, сообщил замминистра энергетики республики Денис Мороз.
Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным строительство в республике второй АЭС.
«Сроки, поставленные главой государства, — это 2025 год. Мы близки к финишу в этой работе. Уверен, что в 2025 году решение (по строительству второй АЭС — Sputnik) будет окончательно принято», — заявил заместитель главы профильного ведомства, его слова приводит БелТА.
В настоящее время Минэнерго разрабатывает технико-экономическое обоснование строительства второй атомной электростанции или еще одного блока на площадке действующей в стране АЭС. Он также сообщил, что в рамках этого обоснования специалисты проанализируют, при каких условиях и в каких параметрах должна быть атомная электростанция, чтобы успешно интегрировать ее в белорусскую энергосистему.
В этом году ожидается доклад главе государства и правительству по поводу целесообразности строительства второй АЭС.