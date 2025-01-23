В Комсомольске-на-Амуре бизнесмен из Санкт-Петербурга не отдаёт аэропорт

Однако решение суда о конфискации пока не вступило в силу — Рогов подал апелляцию, пытаясь сохранить аэропорт. Прокуратура, в свою очередь, уже заявила о необходимости ужесточить наказание, посчитав действия суда слишком мягкими. В то же время работники аэропорта смогли получить давно ожидаемые зарплаты за несколько месяцев, включая август, сентябрь, октябрь и ноябрь.