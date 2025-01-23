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В Комсомольске-на-Амуре бизнесмен из Санкт-Петербурга не отдаёт аэропорт

Комсомольский аэропорт стал заложником конфликта между бизнесменом и государством.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае стало известно, что незадолго до нового года Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о конфискации аэропорта Комсомольска-на-Амуре, расположенного в посёлке Хурба, в пользу государства, сообщает телеграм-канал «Хабаровские авиалинии Khabavia».

Этот объект был в собственности петербургского предпринимателя Алексея Рогова, который был осуждён за незаконную банковскую деятельность и отмывание денег.

Однако решение суда о конфискации пока не вступило в силу — Рогов подал апелляцию, пытаясь сохранить аэропорт. Прокуратура, в свою очередь, уже заявила о необходимости ужесточить наказание, посчитав действия суда слишком мягкими. В то же время работники аэропорта смогли получить давно ожидаемые зарплаты за несколько месяцев, включая август, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Теперь судьба аэропорта будет зависеть от дальнейших решений апелляционного и, возможно, кассационного судов. Ожидается, что они рассмотрят все доводы сторон и вынесут окончательный вердикт.

Этот случай стал знаковым, так как вопрос о праве собственности на важный инфраструктурный объект привлёк внимание как местных властей, так и федеральных инстанций.