В Комсомольске-на-Амуре бизнесмен из Санкт-Петербурга не отдаёт аэропорт

В Хабаровском крае стало известно, что незадолго до нового года Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о конфискации аэропорта Комсомольска-на-Амуре, расположенного в посёлке Хурба, в пользу государства, сообщает телеграм-канал «Хабаровские авиалинии Khabavia».
Этот объект был в собственности петербургского предпринимателя Алексея Рогова, который был осуждён за незаконную банковскую деятельность и отмывание денег.
Однако решение суда о конфискации пока не вступило в силу — Рогов подал апелляцию, пытаясь сохранить аэропорт. Прокуратура, в свою очередь, уже заявила о необходимости ужесточить наказание, посчитав действия суда слишком мягкими. В то же время работники аэропорта смогли получить давно ожидаемые зарплаты за несколько месяцев, включая август, сентябрь, октябрь и ноябрь.
Теперь судьба аэропорта будет зависеть от дальнейших решений апелляционного и, возможно, кассационного судов. Ожидается, что они рассмотрят все доводы сторон и вынесут окончательный вердикт.
Этот случай стал знаковым, так как вопрос о праве собственности на важный инфраструктурный объект привлёк внимание как местных властей, так и федеральных инстанций.