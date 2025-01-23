Очередной микрорайон Владивостока взбунтовался против точечной застройки

Доводы у протестующих весьма серьёзные. Во-первых, жилой комплекс будут строить на косогоре, что требует выемки большого объема скальника с возможным проведением взрывных работ. Как утверждают жильцы, застройщик не предоставил технических решений по обеспечению сохранности фундаментов рядом расположенных домов.
Во-вторых, у жильцов есть сомнения, что строительная экспертиза, полученная застройщиком, подлинна и объективна: якобы в документе было заявлено, что было пробурено 10 скважин породы глубиной до 20 метров, но, по словам местных жителей, никаких работ фактически не проводилось, следы скважин отсутствуют.
В-третьих, возведение жилой высотки планируется, по информации жильцов, на участке, где проходит магистральный водопровод, и застройщик планирует переносить его. Если будут проводиться эти работы, то единственный проезд на эту часть улицы будет надолго заблокирован — перекладывать трубу можно только со стороны придомовых проездов, потому что с другой стороны — крутой обрыв.
В-четвёртых, участок предоставлялся в аренду застройщику в 2019 году Департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края. Подписывал договор его бывший директор Андрей Железный, ныне объявленный в международный розыск за махинации с землей на мысе Кунгасном по «гаражной схеме». Горожане требуют от прокуратуры проверить, а не была ли передача земли в районе улицы Луговой очередной земельной аферой, что делает предоставление участка застройщику незаконным.
Есть и более стандартные претензии, которые актуальны для многих других протестов жителей Владивостока против точечной застройки. Под стройплощадку могут вырубить краснокнижные растения, парковочных мест на улице на всех старых и новых жителей не хватит (их уже не хватает), самосвалы и спецтехника закупоривают единственный проезд к домам на этой части улицы, новый дом на 346 квартир подключат к уже изношенным инженерным сетям, хотя в микрорайоне и без него участились аварийные отключения электричества и отопления.
Сейчас работы на стройплощадке, по словам местных жителей, приостановлены, но не по требованию горожан, а на время исследования проб воды, которая начала сочиться из стенок котлована.