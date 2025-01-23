Очередной микрорайон Владивостока взбунтовался против точечной застройки

Есть и более стандартные претензии, которые актуальны для многих других протестов жителей Владивостока против точечной застройки. Под стройплощадку могут вырубить краснокнижные растения, парковочных мест на улице на всех старых и новых жителей не хватит (их уже не хватает), самосвалы и спецтехника закупоривают единственный проезд к домам на этой части улицы, новый дом на 346 квартир подключат к уже изношенным инженерным сетям, хотя в микрорайоне и без него участились аварийные отключения электричества и отопления.