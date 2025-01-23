Беларусь ввела временное лицензирование на ввоз песка, глины и торфа

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Белорусское правительство на семь месяцев ввело лицензирование ввоза некоторых видов строительных материалов в страну, это предусмотрено постановлением Совмина № 29 от 21 января, которое официально опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале.
Под лицензирование попала такая продукция, как различные пески, глина, мел, гранит, галька, гравий, щебень, известняк, доломит и другие известняковые камни, известь негашеная и известь гашеная, торф и другое.
Разовые лицензии для импорта этой продукции будет выдавать МАРТ по согласованию с другими республиканскими органами госуправления.
Речь идет о ввозе в республику из стран ЕАЭС, а также других государств, «при помещении этих товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны».
Решение не будет распространяться на товары, которые перемещаются через Беларусь в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами республики, произведенные в странах ЕАЭС, если это подтверждено соответствующим сертификатом или актом экспертизы происхождения товаров, а также на те товары, стоимость которых в соответствии с одним транспортным документом не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро.
Совмин поручил МИД Беларуси уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере в отношении импорта некоторых видов стройматериалов.
Основные пункты документа вступят в силу через месяц после его официального опубликования и будут действовать семь месяцев.