Беларусь ввела временное лицензирование на ввоз песка, глины и торфа

Решение не будет распространяться на товары, которые перемещаются через Беларусь в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами республики, произведенные в странах ЕАЭС, если это подтверждено соответствующим сертификатом или актом экспертизы происхождения товаров, а также на те товары, стоимость которых в соответствии с одним транспортным документом не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро.