Долги банка «Кредит-Экспресс» из Ростова не смогли продать на аукционе

Лот стоимостью более 18 млн рублей был выставлен на продажу в декабре 2024 года. В него входят права требования на долг к предпринимателю из Волгоградской области. Покупатель, в свою очередь, мог получить с должника 20,5 млн рублей. Но компания заёмщика тоже находится в процессе банкротства.