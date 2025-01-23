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Долги банка «Кредит-Экспресс» из Ростова не смогли продать на аукционе

Права требования выставили за 18 млн рублей.

В среду, 22 января, закончился срок приёма заявок на участие в аукционе, где разыгрывалась задолженность ООО КБ «Кредит-Экспресс». В итоге торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Лот стоимостью более 18 млн рублей был выставлен на продажу в декабре 2024 года. В него входят права требования на долг к предпринимателю из Волгоградской области. Покупатель, в свою очередь, мог получить с должника 20,5 млн рублей. Но компания заёмщика тоже находится в процессе банкротства.

Не исключено, что лот будет выставлен повторно за меньшую сумму.

в марте 2018 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций ООО КБ «Кредит Экспресс», а позже подал иск о банкротстве. Регулятор обнаружил нарушения требований законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В ходе исследования финансовой отчетности обнаружилась недостача средств на полмиллиарда рублей. Вскоре ростовский банк признали банкротом.