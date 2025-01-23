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Заморозка цен на бензин шокировала волгоградцев

Поразительные данные опубликовал Росстат по итогам наблюдения за ценами на автомобильное топливо в регионе.

Источник: Reuters

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального ведомства, за последнюю неделю в регионе стоимость бензина и дизтоплива не изменилась ни на копейку и осталась на уровне предыдущего периода.

В частности, АИ-92 стоит по-прежнему 56,27 рубля за литр, АИ-95 — 62,63 рубля, АИ-98 — 82,46 рубля. Дизтопливо продается на АЗС по средней цене 68,07 рубля.

Заморозка цен на автомобильное топливо стала неожиданностью для жителей региона, привыкших к постоянной смене ценников на заправках региона. Напомним, стоимость бензина постоянно росли в течение не одного года.

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