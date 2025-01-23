Пенсии у жителей Кубани станут на 9,5% больше с февраля 2025 года

С февраля 2025 года пенсии у жителей Краснодарского края станут больше. Их проиндексируют по всей стране на 9,5%, причем сделают это «задним» числом — с 1 января текущего года. Соответствующую доплату пенсионеры получат в феврале.
«Планировалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%, то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался. А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше, — подчеркнул президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, — Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно: по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%».
Совещание состоялось в среду, 22 января. Во время него Путин подвел итоги экономики за 2024 год и рассказал о грядущих планах.