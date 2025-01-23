Пенсии у жителей Кубани станут на 9,5% больше с февраля 2025 года

«Планировалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%, то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался. А она, как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше, — подчеркнул президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, — Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно: по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%».