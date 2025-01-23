В Казахстане резко сократилось производство кумыса и шубата

За январь-сентябрь прошлого года потребление молока и молочных продуктов в среднем на каждого казахстанца составило 173,3 кг — на 1,6% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего молочных продуктов потребляли в Акмолинской области: 221,2 кг на душу населения. Следом идут Восточно-Казахстанская и Карагандинская области: 219,5 и 216,6 кг соответственно. Меньше всего молочных продуктов потребляли жители Шымкента: лишь 116,7 кг в среднем на душу населения.