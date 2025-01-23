В Казахстане резко сократилось производство кумыса и шубата

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. $1 181 млн составил объем производства молочных продуктов в Казахстане в 2024 году. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года, отмечают исследователи Energyprom.kz.
В натуральном выражении за январь-декабрь 2024 года было произведено 621 тысяча тонн жидкого обработанного молока и сливок — на 3,7% больше, чем годом ранее.
Вырос также выпуск сливочного масла и молочных спредов (на 4,6%), творога, как нежирного (на 30,2%), так и жирного (на 9,2%), тёртых сыров, сыров в порошке, голубых сыров и прочих необработанных сыров, кроме плавленого (на 3,5%), а также йогурта и ферментированных или сквашенных молока и сливок (на 4%).
А вот производство молока в твёрдой форме (порошки), наоборот, сократилось на 6,2% — до 5,2 тысяч тонн. Уменьшился и выпуск плавленых сыров (на 7,2%).
Но что самое печальное, снизилось производство кумыса (сразу на 37,4%) и шубата (сразу на 37,9%).
По итогам декабря прошлого года цены на молочные продукты выросли на 0,7% за месяц, месяцем ранее было отмечено удорожание также на 0,7%, а в декабре 2023-го — лишь на 0,3%. Стоит отметить, что цены на молочные продукты растут с июля 2016 года.
За год молочные продукты подорожали на 6,1% — менее заметно, чем годом ранее, когда был отмечен рост цен на 11,2%. Серьёзнее всего за год подорожало питьевое молоко: на 7,4%. Следом идут кисломолочные продукты: на 6,9%. Сыр и творог выросли в цене на 4,7%, а консервированное молоко — на 3,5%.
«Между тем потребление молока в Казахстане медленно увеличивается. Так, за январь-декабрь 2023 года каждый казахстанец в среднем потребил 227,2 кг молочных продуктов — на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2023-го, но всё же на 13,1% меньше, чем в рекордном 2018 году», — отмечают исследователи.
За январь-сентябрь прошлого года потребление молока и молочных продуктов в среднем на каждого казахстанца составило 173,3 кг — на 1,6% больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего молочных продуктов потребляли в Акмолинской области: 221,2 кг на душу населения. Следом идут Восточно-Казахстанская и Карагандинская области: 219,5 и 216,6 кг соответственно. Меньше всего молочных продуктов потребляли жители Шымкента: лишь 116,7 кг в среднем на душу населения.
Расходы населения на молочные продукты по итогам третьего квартала 2024 года составили 14,6 тысячи тенге — 5,4% от всех потребительских трат и 10,8% от расходов на продукты питания и безалкогольные напитки.
Больше всех на молочные продукты тратили жители Алматы и Астаны: 22,4 тыс. и 19,2 тысячи тенге соответственно. Наименьшие расходы в секторе пришлись на Туркестанскую область: лишь 6,6 тысячи тенге. Стоит отметить, что в структуре потребительских расходов удельный вес трат на молочные продукты в Туркестанской области также был одним из самых небольших: лишь 3,7%. Наибольшую долю заняли расходы на такие продукты в Алматинской области: 6,7%.