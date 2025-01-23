Самарцев предупредили о продаже поддельной красной икры из Иркутска

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Иркутской области установили, что по адресу, указанному на потребительской упаковке (Иркутская область, г. Ангарск, 10 микрорайон, 47, помещение 149) индивидуальны предприниматель А. М. Коротков деятельность по производству пищевых продуктов не ведет. Сведения о декларации о соответствии на икру зернистую лососевую этого производители отсутствуют в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, размещенном на официальном сайте Росаккредитации.