В Казани выявили самый показательный дом по нарушениям

После обращения местной жительницы инспекторы выехали на место с проверкой. Сообщается, что один из сотрудников Жилинспекции Татарстана чуть не упал на наледи рядом с домом. Инспекторы также выявили потоп в подвале, нарушение теплоизоляции системы водоснабжения, следы протекания с третьего по десятый этажи, сырость и горы мусора в газопроводе. Сотрудники республиканской Жилинспекции также установили, что в здании осыпается облицовочная плитка и крошатся кирпичи.