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Экопарк планируют создать в Морозовском районе

Ростовская область, 23 января 2025. DON24.RU. В 2025 году в Морозовском районе будет реализовано четыре инициативы по губернаторскому проекту «Сделаем вместе», сообщили местные власти.

Источник: Freepik

Среди них — экопарк на территории лицея № 1, площадка для занятий спортом в поселке Знаменка, площадка для сдачи норм ГТО на стадионе школы № 4 и обустройство территории центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

«Главной целью проекта является вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения, развитие общественной инфраструктуры. Участвуя в проекте, граждане определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и контролируют их качество», — сказал глава администрации Морозовского района Петр Тришечкин.