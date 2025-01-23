Экопарк планируют создать в Морозовском районе

Среди них — экопарк на территории лицея № 1, площадка для занятий спортом в поселке Знаменка, площадка для сдачи норм ГТО на стадионе школы № 4 и обустройство территории центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
«Главной целью проекта является вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения, развитие общественной инфраструктуры. Участвуя в проекте, граждане определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и контролируют их качество», — сказал глава администрации Морозовского района Петр Тришечкин.