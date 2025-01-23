Холодное водоснабжение станет дороже для жителей Хабаровска

Хабаровский «Водоканал», согласно постановлению регионального правительства, с первого июля 2025 года повышает тарифы на питьевое водоснабжение, водоотведение, техническую воду и подвоз воды для населения и предприятий. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», последний раз стоимость предоставления услуг менялась прошлым летом.
Согласно данным «Водоканала», питьевая вода для населения подорожает с 54,89 рублей до 68,11 рублей; водоотведение с 44,93 рублей до 55,74 рублей; подвоз воды с 728,74 рублей до 802,69 рублей. Все цены указаны из расчёта за один кубический метр.
Пропорционально стоимость вырастет для организаций — для них услуга предоставляется без НДС. Что касается технической воды для предприятий, то её кубометр подорожает с 6,39 рубля до 12,23 рублей.
Напомним, что в феврале текущего года жители Хабаровского края получат квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт с увеличенными суммами. С первого числа тариф утверждён в размере от 2,06 до 13,97 рублей за квадратный метр площади помещения в многоквартирном доме. Соответствующее постановление подписано правительством региона. До этого тариф составлял от 1,67 до 8,32 рублей.