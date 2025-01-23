Холодное водоснабжение станет дороже для жителей Хабаровска

Напомним, что в феврале текущего года жители Хабаровского края получат квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт с увеличенными суммами. С первого числа тариф утверждён в размере от 2,06 до 13,97 рублей за квадратный метр площади помещения в многоквартирном доме. Соответствующее постановление подписано правительством региона. До этого тариф составлял от 1,67 до 8,32 рублей.