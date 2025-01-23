То ручей, то кладбище. Что мешает благоустраивать скверы и парки в Ростове?

— О том, что ручей Безымянный, его склоны, коллектор и переходные мостки требуют срочного ремонта, жители массово пишут ещё с 2019 года. Считаю, что слова о необходимости переоборудовать коллектор — это повод ничего не делать. Ручей надо прос­то очистить, переложить грамотно и красиво переходные мостки. В опасных местах проложить решётку, убрать завалы, камыш, провести освещение и поставить несколько лавочек. Жители большего не просят, да и оно не надо: нужен не сквер в плитке и столбах, а атмосферный зелёный природный облагороженный уголок. Деньги на это есть. А коллектор и ручей можно делать постепенно и позже.