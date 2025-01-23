То ручей, то кладбище. Что мешает благоустраивать скверы и парки в Ростове?

Однако ничего от слова «совсем» не поменялось на благоустраиваемой территории впервые. Почему так вышло и есть ли перспективы у другого проблемного проекта, выяснял Rostov.aif.ru.
Жителям негде отдыхать.
Неприметное место в низине у проспекта Михаила Нагибина. Сразу и не скажешь, что тут находится сквер Мелиораторов — большинство людей просто проходят мимо по своим делам. Да и название, которое дало месту отдыха находящееся рядом учреждение, мало кто слышал. Если спуститься по широкой лестнице вниз, можно увидеть несколько деревьев, парковку, а также белый камень — таким раньше были отделаны входы в подземные переходы в центре города. Плитка на территории разбита, фонари не горят. Вокруг царит атмосфера полной неухоженности.
«В районе площади Ленина вообще нет места для прогулки, — жалуется местная жительница Галина. — Этот сквер необходим для безопасного отдыха, в том числе с детьми».
Пару лет назад лучик надежды забрезжил: сквер стал победителем федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За его благоустройство проголосовали свыше 31 тыс. жителей. Тогда же власти анонсировали, что будущий проект обновления будет согласован с жителями, а работы проведут в течение 2024 года. Но вот наступил 2025 год, а в сквере не изменилось ничего. Те же старые лавки, разбитая плитка и негорящие фонари. Оказалось, что виноват в этом… ручей.
«Участие в областном конкурсе приостановлено в связи с тем, что по территории сквера транзитом проходит гидротехническое сооружение — коллектор № 2, по которому протекает ручей Безымянный. Учитывая техническое состояние коллектора, требуется его перекладка», — рассказали в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.
Почему наличие коллектора и ручья стало неожиданным для чиновников — загадка. Ведь ещё в 1960-е годы этот район застраивался с учётом этой особенности. Да и сам ручей достаточно длинный — течёт почти от Сельмаша, его видно и в Ростовском зоопарке.
Теперь власти задумались о реконструкции коллектора. Но сразу предупредили: если на работы будут выделены деньги. А если нет, судя по всему, благоустройства сквера жители пока не увидят.
Постоянные проблемы.
В малых городах области программа благоустройства позволяет обновлять общественные пространства качественно и в срок. Но в Ростове проблемы и скандалы при проведении таких работ стали хроническими. Похожая со сквером Мелиораторов ситуация была при благоустройстве парка «Собино» — в 2017 году. Там «неожиданно» нашли кладбище. В итоге работы завершили на три года позже, чем планировали, а проект существенно упростили.
В том же году были скандалы с деревьями в сквере «Северный». А спустя два года — при благоустройстве парка «Осенний». Задержки были и в линейном парке «Первая миля»: сначала мэрия жаловалась, что работам мешала плохая погода, затем власти стали критиковать проект, а позже — подрядчика за скопление луж и негодные к высадке деревья. Работы в итоге завершили существенно позже срока.
За 2,5 года не успели завершить в срок и благоустройство парка «Дружба». Глава администрации Алексей Логвиненко пообещал, что это будет сделано в этом году.
«Составлена дефектная ведомость и определён объём работ, который остаётся выполнить на незавершённом объекте, — рассказал градоначальник. — На февральском заседании городской Думы будет рассмотрен вопрос о выделении необходимого финансирования. Есть вопросы и к подрядчику: с ними не раз общались представители администрации, штрафовала прокуратура».
Выходит, что ситуация со сквером Мелиораторов, скорее, правило, чем исключение для Ростова. Обустройству парков и скверов, которые так нужны людям, постоянно что-то мешает. Комментарий.
Наталья Оськина, депутат Ростовской-на-Дону городской думы:
— О том, что ручей Безымянный, его склоны, коллектор и переходные мостки требуют срочного ремонта, жители массово пишут ещё с 2019 года. Считаю, что слова о необходимости переоборудовать коллектор — это повод ничего не делать. Ручей надо просто очистить, переложить грамотно и красиво переходные мостки. В опасных местах проложить решётку, убрать завалы, камыш, провести освещение и поставить несколько лавочек. Жители большего не просят, да и оно не надо: нужен не сквер в плитке и столбах, а атмосферный зелёный природный облагороженный уголок. Деньги на это есть. А коллектор и ручей можно делать постепенно и позже.
Бестолковое хозяйствование и отписки о нехватке средств, видимо, должны привести нас к мысли, что город вроде как стремится что-то сделать, но по «независящим причинам» не может. На мой взгляд, это уход от ответственности.