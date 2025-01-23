ЕАЭС: одобрены общие подходы по взаимодействию интеллектуальных транспортных систем

Концепция определяет подходы, направленные на обеспечение взаимодействия интеллектуальных транспортных систем (ИТС) государств-членов в рамках Союза. Это будет способствовать активному внедрению технологий ИТС в дорожно-транспортную инфраструктуру, а также повысит эффективность их функционирования при оказании информационной поддержки участникам дорожного движения, в том числе в зонах перехода ответственности операторов ИТС на евразийских транспортных коридорах.