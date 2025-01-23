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Молдавские железнодорожники с февраля выйдут на акции протеста

Работники Железной дороги Молдовы грозят протестами из-за многомесячных задолженностей по зарплатам.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. В Федерации профсоюзов железнодорожников Молдовы сообщили, что с февраля начнут проводить митинги и забастовки перед зданиями парламента, правительства, администрации президента, а также на всех восьми железнодорожных узлах страны.

Основное требование работников — немедленное решение проблемы задолженности по зарплатам, которая в 2024 году превысила 190 миллионов леев.

По словам главы федерации Иона Запорожана, железнодорожники — в отчаянии, поскольку их бесчисленные обращения, митинги и требования, направленные в государственные органы, остаются не услышанными.

Также стало известно, что с первого февраля может прекратиться движение пассажирского поезда Кишинев — Киев, поскольку прекратит работу станция Окница, сотрудникам которой не платят зарплату два месяца подряд, сообщает Noi. md. Вследствие остановки работы станции на севере Молдовы прекратится движение как грузовых поездов, так и самого востребованного пассажирского рейса из Киева в Кишинев и обратно. Причем в случае пассажирского поезда приостановка рейсов приведет к его окончательному аннулированию.

Ранее ЖДМ объявило об отмене ряда внутренних железнодорожных рейсов из-за «тяжелого финансового положения». С 13 января уже были аннулированы два пассажирских поезда — Кишинев-Бендеры и Бельцы-Рогожены. Также из-за отсутствия топлива более недели простаивали грузовые поезда.