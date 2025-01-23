Молдавские железнодорожники с февраля выйдут на акции протеста

Также стало известно, что с первого февраля может прекратиться движение пассажирского поезда Кишинев — Киев, поскольку прекратит работу станция Окница, сотрудникам которой не платят зарплату два месяца подряд, сообщает Noi. md. Вследствие остановки работы станции на севере Молдовы прекратится движение как грузовых поездов, так и самого востребованного пассажирского рейса из Киева в Кишинев и обратно. Причем в случае пассажирского поезда приостановка рейсов приведет к его окончательному аннулированию.