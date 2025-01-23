В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода

«АО “Бахчисарайский цементный завод” запланировано получение лицензии на пользование недрами для геологического изучения, включающего поиски и оценку цементного сырья (суглинки, мергель и известняк) на испрашиваемом участке для разработки карьера — Бахчисарайское 2 месторождение суглинков», — сообщили в администрации.
Ориентировочная площадь участка около 104 гектаров, уточняется в сообщении.
Ранее в соцсетях главы администрации Бахчисарайского района Анжелики Ястребовой появилось уведомление о проведении общественных обсуждений по вопросу выдачи лицензии для геологического изучения недр. Речь идет об участке, который находится в границах Ароматненского сельского поселения, но за границами населенных пунктов.
В Бахчисарайском районе Крыма работает уникальный, единственный в регионе, цементный завод. В августе прошлого года предприятие побило рекорд и произвело 57 тысяч тонн цемента, предприятие обеспечивает местный рынок на 50% от спроса. А недавно на заводе построили новый электрофильтр — полностью отечественного производства, который позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду.