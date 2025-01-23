В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода

В Бахчисарайском районе Крыма работает уникальный, единственный в регионе, цементный завод. В августе прошлого года предприятие побило рекорд и произвело 57 тысяч тонн цемента, предприятие обеспечивает местный рынок на 50% от спроса. А недавно на заводе построили новый электрофильтр — полностью отечественного производства, который позволяет снизить вредное воздействие на окружающую среду.