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Центробанк Узбекистана не изменил основную ставку

В последний раз ключевая ставка менялась в июле прошлого года.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Центробанк Узбекистана по итогам заседания правления сохранил основную ставку на уровне 13,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

«Правление Центрального банка приняло решение сохранить основную ставку на уровне 13,5% годовых», — говорится в сообщении.

По информации ЦБ, в последние месяцы одновременно со снижением общей инфляции в экономике формируются разнонаправленные инфляционные факторы. Сохранение высоких инфляционных ожиданий, несмотря на ожидаемое в следующих кварталах уменьшение влияния прошлогодней либерализации цен на энергию, требует поддержания относительно жестких денежно-кредитных условий.

«Принятое решение направлено на возвращение показателей базовой инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивой траектории снижения, а также создание достаточных условий для достижения 5% таргета инфляции в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки пройдет 13 марта.

В последний раз ставка менялась в июле 2024 года. Ее снизили на 0,5% — с 14% до 13,5%.