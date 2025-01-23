Центробанк Узбекистана не изменил основную ставку

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Центробанк Узбекистана по итогам заседания правления сохранил основную ставку на уровне 13,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
«Правление Центрального банка приняло решение сохранить основную ставку на уровне 13,5% годовых», — говорится в сообщении.
По информации ЦБ, в последние месяцы одновременно со снижением общей инфляции в экономике формируются разнонаправленные инфляционные факторы. Сохранение высоких инфляционных ожиданий, несмотря на ожидаемое в следующих кварталах уменьшение влияния прошлогодней либерализации цен на энергию, требует поддержания относительно жестких денежно-кредитных условий.
«Принятое решение направлено на возвращение показателей базовой инфляции и инфляционных ожиданий к устойчивой траектории снижения, а также создание достаточных условий для достижения 5% таргета инфляции в среднесрочной перспективе», — говорится в сообщении.
Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки пройдет 13 марта.
В последний раз ставка менялась в июле 2024 года. Ее снизили на 0,5% — с 14% до 13,5%.