Первый в России сорт чиа от омских ученых включили в Госреестр РФ

Как «СуперОмск» уже сообщал, почетный работник агропромышленного комплекса РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений агротехнологического факультата Нина Казыдуб и ассистент той же кафедры Роман Чернов вывели новый сорт чиа, которому дали название «Сибирский изумруд». Его создали на основе шалфея испанского.