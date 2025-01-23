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Первый в России сорт чиа от омских ученых включили в Госреестр РФ

Выведенный омскими учеными первый в России сорт чиа включили в Госреестр РФ.

Источник: SuperOmsk.ru

Как «СуперОмск» уже сообщал, почетный работник агропромышленного комплекса РФ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений агротехнологического факультата Нина Казыдуб и ассистент той же кафедры Роман Чернов вывели новый сорт чиа, которому дали название «Сибирский изумруд». Его создали на основе шалфея испанского.

Целями научных исследований были изучение пищевого потенциала и биологических особенностей образцов культуры шалфей испанский при возделывании в условиях южной лесостепи Западной Сибири для дальнейшей селекционной работы. Приоритетным направлением селекции чиа ученые обозначили сокращение продолжительности вегетационного периода и получение семян в открытом грунте.

Включение сорта «Сибирский изумруд» в Госреестр позволит перейти к производству экологически чистого и функционального продукта, как семена чиа, и поставлять на российский рынок качественную местную продукцию, спрос на которую постоянно растет.

Выведенный в Омске сорт шалфея испанского, чиа позволит аграрным предприятиям производить собственный органический продукт и обеспечить сырьем (семена, зеленая масса) пищевую, перерабатывающую, фармацевтическую и косметическую отрасли промышленности нашей страны.

сельское хозяйство