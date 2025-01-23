Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Казахстан планирует увеличить поставки нефти в Германию до двух миллион тонн в год. Об этом заявило министерство энергетики республики.
Как следует из сообщения министерства, в 2022 году было подписано соглашение, в рамках которого Казахстан должен поставлять в Азербайджан 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в направлении «Баку-Тбилиси-Джейхан» было переправлено более 1,4 млн тонн казахстанской нефти.
«В рамках развития дополнительных направлений экспорта нефти из Казахстана в 2022 году подписано Соглашение с Азербайджаном о ежегодном транзите 1,5 млн тонн нефти. В 2024 году по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировано более 1,4 млн тонн казахстанской нефти», — говорится в сообщении министерства энергетики Казахстана.
Кроме того, в рамках соглашения между Казахстаном, Германией и Россией 1,5 млн тонн нефти было доставлено на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (доля в котором ранее принадлежала дочерней компании «Роснефти»). Германия выражала заинтересованность в увеличении поставок до 2 млн тонн в год.
«Поставки казахстанской нефти на экспортные направления зависят от коммерческой привлекательности маршрута и договоренностей между субъектами», — дипломатично заявили в Минэнерго Казахстана.