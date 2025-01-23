Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию

Как следует из сообщения министерства, в 2022 году было подписано соглашение, в рамках которого Казахстан должен поставлять в Азербайджан 1,5 млн тонн нефти. По итогам 2024 года в направлении «Баку-Тбилиси-Джейхан» было переправлено более 1,4 млн тонн казахстанской нефти.