В Омской области начали борьбу за возвращение вахтовиков

— В минувшем году новую работу на предприятиях получили почти 25 тысяч граждан, из них около семидесяти процентов — в районах. По состоянию на 14 января предложено еще шестнадцать тысяч вакансий. Самая высокая кадровая потребность — в промышленности, образовании, сельском хозяйстве, ЖКХ, на транспорте, в сферах торговли и бытового обслуживания, — поясняет заместитель министра труда и социального развития Омской области Олеся Кайль. — Средний уровень зарплаты, заявленной по вакансиям, составил 37,6 тысячи рублей. Год назад было 25,4 тысячи. Более шестидесяти тысяч рублей омичи зарабатывали в добывающей промышленности и строительстве, свыше пятидесяти тысяч — в металлургии, машиностроении, нефтехимии. Более ста тысяч рублей работодатели предлагают квалифицированным рабочим. И, судя по всему, зарплата будет расти.