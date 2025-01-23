В Омской области начали борьбу за возвращение вахтовиков

Губернатор Виталий Хоценко на своей пресс-конференции заявил, что областное правительство начинает борьбу за возвращение в регион жителей, отправляющихся на заработки за пределы Омской области, сделав акцент на «оборонку» и сельское хозяйство. И пообещал работодателям создать условия для привлечения кадров. Сейчас на вахтах трудится более шестидесяти тысяч омичей. И если у них будет возможность зарабатывать дома как на Севере, дальние и долгие поездки потеряют всякий смысл, уверены эксперты.
Тем временем Кадровый центр Омска каждую пятницу устраивает ярмарки вакансий, куда приглашает работодателей того или иного профиля. Соискателям это удобно: не надо ходить по предприятиям, расположенным в разных частях города, со всеми можно пообщаться в одном месте. Штатные кадровики дадут исчерпывающую информацию, а специалисты центра помогут подготовить резюме, обеспечат сопровождение.
В 2024 году в регионе провели 242 ярмарки вакансий. Рекордсменом стал всероссийский форум трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» с участием 28 тысяч соискателей, двух тысяч работодателей, которые сделали жителям региона 22 тысячи предложений в самых разных сферах, в том числе промышленной.
В минувшую пятницу в Кадровом центре состоялась первая в этом году ярмарка вакансий, собравшая представителей «оборонки». В прошлом году в ОПК было трудоустроено 8,2 тысячи человек, в этом — открыто еще 1,3 тысячи вакансий.
— Я уже познакомился с омичами, имеющими опыт работы монтажником, экономистом, конструктором, с четверокурсником «политеха» — будущим оператором станков с ЧПУ. Для всех у нас найдется дело. При необходимости поможем бесплатно повысить квалификацию. Как раз сейчас набираем группу токарей и фрезеровщиков. Зарплата достойная, предоставляем броню. Готовим ипотечную программу, уже начали строить дом. И молодежь активно к нам идет. Средний возраст заводского коллектива сейчас — 35 лет, — сообщил корреспонденту «РГ» менеджер по персоналу «Омсктрансмаша» Дмитрий Станкевич.
Кадровые центры действуют в каждом райцентре Омской области и довольно эффективно. Несмотря на демографический спад, применяемые методики позволяют специалистам держать планку по числу трудоустроенных на уровне 75−80 процентов.
— В минувшем году новую работу на предприятиях получили почти 25 тысяч граждан, из них около семидесяти процентов — в районах. По состоянию на 14 января предложено еще шестнадцать тысяч вакансий. Самая высокая кадровая потребность — в промышленности, образовании, сельском хозяйстве, ЖКХ, на транспорте, в сферах торговли и бытового обслуживания, — поясняет заместитель министра труда и социального развития Омской области Олеся Кайль. — Средний уровень зарплаты, заявленной по вакансиям, составил 37,6 тысячи рублей. Год назад было 25,4 тысячи. Более шестидесяти тысяч рублей омичи зарабатывали в добывающей промышленности и строительстве, свыше пятидесяти тысяч — в металлургии, машиностроении, нефтехимии. Более ста тысяч рублей работодатели предлагают квалифицированным рабочим. И, судя по всему, зарплата будет расти.
Специалисты полагают, что меры поддержки, которые могут ввести в регионе в связи с признанием Омска «Молодежной столицей — 2025», сделают регион еще более привлекательным для трудоустройства. Впрочем, новые возможности уже появляются.
— С 1 января упрощена процедура получения статуса безработного с выплатой пособия. Если прежде граждане могли ее оформить только по месту постоянной прописки, то теперь этот барьер устранен. За статусом безработного можно обращаться в любой региональный кадровый центр. Это удобно, особенно для селян, которые ищут официальные вакансии в городе, — считает Олеся Кайль.
По словам губернатора, сейчас в Омской области готовят новую кадровую программу «Время героев» по аналогии с президентской. Это будет еще одна мера поддержки, ориентированная на возвращающихся домой бойцов СВО. Сейчас в регионе действует более тридцати различных мер, которые распространяются не только на участников спецоперации, но и на военнослужащих, защищающих границы России в Курской, Белгородской и Брянской областях. Благодаря новому кадровому конкурсу защитники Отечества смогут претендовать на руководящие должности, в том числе в структурах власти.
Тем временем.
Омская область присоединилась к программе комплексной модернизации службы занятости. На эти цели будет направлено 500 миллионов рублей. Масштабное обновление в рамках нового национального проекта «Кадры», запланированное на 2025 год, коснется всей региональной сети Кадрового центра Омской области (35 объектов). Речь идет о капитальном ремонте, современном оснащении, внедрении программных продуктов и принципиально новых методик, включая консультирование, персональный подход и сопровождение соискателей.