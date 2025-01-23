В Самаре ищут подрядчика для проверки грунта под стадионом «Солидарность Арена»

На выполнение этой работы готовы выделить более 2,4 миллиона рублей. Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 7 февраля, а победителя объявят 10 февраля. Работы нужно будет выполнить в несколько этапов и завершить до 22 декабря 2025 года.