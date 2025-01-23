В Волгоградской области обнаружили подозрительную мясную продукцию

Установлено, что 27 декабря 2024 года ветеринарный врач на площадке предприятия в Волгоградской области оформил ветеринарный сопроводительный документ на мясную продукцию. При этом указанный вид сырья не соответствовал произведенному продукту.
Так, согласно документам, на предприятии из 127,6 кг охлажденной говядины выработали 65 кг бескостной говядины и 60,5 кг свиных субпродуктов. В результате не был обеспечен принцип прослеживаемости продукции, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В этой связи ветеринарному врачу выдано предупреждение. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Оформленный ветеринарный сопроводительный документ аннулирован.
Кроме этого, информация о случившемся направлена в комитет ветеринарии региона и Волжскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.