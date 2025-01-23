В Ростовской области регоператора по вывозу ТКО лишили статуса

Министерство ЖКХ назначило временного регионального оператора на территориях, которые ранне обслуживала компания «Экострой-Дон»- это Шахты, Новошахтинск, Гуково, Донецк, Зверево, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Красносулинский, Каменский, Белокалитвинский, Усть-Донецкий, Константиновский районы.
По словам и.о. министра ЖКХ Сергея Орлова, продолжительное время компания со сбоями убирала мусор, жильцы перечисленных территорий неоднократно жаловались.
В итоге с 1 февраля убирать ТКО на этих участках будет компания ООО «ЭкоЦентр» в качестве временного оператора. Постоянного же определят после проведения конкурса.
ООО «ЭкоЦентр» теперь будет заниматься уборкой 20 городов и районов Ростовской области — это Шахты, Каменск-Шахтинский, Гуково, Зверево, Донецк, Усть-Донецкий, Октябрьский, Константиновский, Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Боковский, Верхнедонской, Кашарский, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский районы.