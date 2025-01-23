Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов

«Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов, — сказал он. — В этом случае восстановить сдерживание запада НАТО обойдется в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сейчас».
Он призвал меньше говорить о перемирии и больше поставлять оружия Украине, а также не допустить прекращения огня на условиях России.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.