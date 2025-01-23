В Каменске-Уральском откроют несколько спортивных объектов

В Каменске-Уральском в ближайшие годы откроют несколько новых спортивных объектов. В списке — бассейн, легкоатлетический манеж и трасса для картинга. Об этом пишет портал KU66.RU.
Манеж будут строить в течение трех лет. В ближайшее время начнется активная фаза создания объекта после урегулирования всех организационных вопросов. Заниматься проектом будет местный опытный подрядчик.
Также в городе построят новый бассейн, сейчас проект проходит государственную экспертизу. Оба объекта, бассейн и манеж, будет обслуживать одна котельная.
Профессиональная трасса для картинга появится на территории лодочной станции «Салют» в рамках проекта «Берег чемпионов».