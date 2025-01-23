Молочные продукты подорожали в Казахстане

Однако сильнее всего подорожало непосредственно питьевое молоко — сразу на 7,4%. Консервированное выросло в цене на 3,5%, а сыр и творог — на 4,7%. В 2024 году казахстанцы стали употреблять чуть больше молочных продуктов, чем годом ранее — 173,3 килограмма на душу населения по итогам трех кварталов. Впрочем, это все равно сразу на 13,1% меньше, чем было в 2018 году (261,3 килограмма).