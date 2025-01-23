Молочные продукты подорожали в Казахстане

Многие продукты питания в Казахстане в 2024 году заметно подорожали. Не стала исключением и «молочка», которая, согласно данным EnergyProm, в декабре выросла в цене на 0,7% за месяц и сразу на 6,1% — за год. В целом эта продукция дорожает без остановки уже 102 месяц подряд — с 2016 года.
Заметный рост цен зафиксирован на кисломолочную продукцию — плюс 6,9% за год. Примечательно, что подорожание произошло на фоне заметного снижения производства в стране некоторых кисломолочных напитков. Например, выпуск кумыса и шубата за год упал сразу на 37,4% и 37,9% соответственно.
Однако сильнее всего подорожало непосредственно питьевое молоко — сразу на 7,4%. Консервированное выросло в цене на 3,5%, а сыр и творог — на 4,7%. В 2024 году казахстанцы стали употреблять чуть больше молочных продуктов, чем годом ранее — 173,3 килограмма на душу населения по итогам трех кварталов. Впрочем, это все равно сразу на 13,1% меньше, чем было в 2018 году (261,3 килограмма).
По итогу же рост цен и рост потребления отражается на расходах граждан. Так, например, в третьем квартале 2024 года в среднем на душу населения «молочка» занимала 5,4% от общих расходов и достигла суммы в 14,6 тыс. тенге.