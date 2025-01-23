Зарплаты нижегородских бюджетников повысят на 4,5% в 2025 году

С января 2025 года заработная плата сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Нижнего Новгорода будет увеличена на 4,5%. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Увеличатся оклады у тех работников, которые не подпадают под действие следующих указов Президента Российской Федерации: «О мероприятиях по реализации государственной соцполитики», «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы», «О некоторых мерах по реализации госполитики в сфере защиты детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей».
Напомним, что Нижний Новгород вошел в число самых дорогих городов в мире. По данным ресурса Numbeo, в рейтинге мегаполисов столица Приволжья заняла 300 место из 334. Всего же в список вошли 11 российских городов. Согласно данным сервиса, ежемесячные расходы для семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде в среднем составляют 160 307 рублей без учета арендной платы и ипотеки. Нижний Новгород на 26,6% дешевле Москвы, арендная плата здесь на 65,7% ниже, чем в столице.