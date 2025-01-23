Зарплаты нижегородских бюджетников повысят на 4,5% в 2025 году

Напомним, что Нижний Новгород вошел в число самых дорогих городов в мире. По данным ресурса Numbeo, в рейтинге мегаполисов столица Приволжья заняла 300 место из 334. Всего же в список вошли 11 российских городов. Согласно данным сервиса, ежемесячные расходы для семьи из четырех человек в Нижнем Новгороде в среднем составляют 160 307 рублей без учета арендной платы и ипотеки. Нижний Новгород на 26,6% дешевле Москвы, арендная плата здесь на 65,7% ниже, чем в столице.