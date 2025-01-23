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В торговых сетях Пермского края доля местной продукции увеличилась до 30%

Долю продукции производителей Прикамья позволил повысить проект «Покупай Пермское».

Источник: Комсомольская правда

Краевое правительство отчиталось перед депутатами Законодательного собрания региона о реализации проекта «Покупай Пермское». С 2018 года он содействует продвижению товаров и услуг местного производства на региональный и федеральный рынки.

За шесть лет участниками проекта стали 510 крупных, средних, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей Пермского края. Доля продукции пермских производителей в торговых сетях региона увеличилась с 20,8% до 30,3% в 2023 году.

Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил, что сильный внутренний рынок начинается с поддержки местного производства. Регион успешно движется в сторону самообеспеченности.

«Необходимо развивать и другие отрасли по этому принципу. Важно, что и у жителей есть запрос на местную продукцию, которая отвечает их представлениям о качественном продукте», — уверен краевой спикер.

экономика