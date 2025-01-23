Дмитрий Демешин: «Расселять людей из бараков на проспекте 60-летия Октября начинаем уже сейчас»

«Расселять людей из бараков на проспекте 60-летия Октября начинаем уже сейчас. Я обещал в июне прошлого года, что мы всех расселим, — так и будет. Все деревянные бараки включены в Атлас проблемных объектов. Совокупно на проспекте 60-летия Октября в краевом центре надо ликвидировать 12 тысяч кв м разрушающегося жилфонда. Мы включим его в новую адресную программу по переселению из аварийного жилья на 2025−2030 годы. Для решения проблемы привлечем средства Фонда развития территорий и возможности нового нацпроекта “Инфраструктура для жизни”», — отметил глава региона.