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Дмитрий Демешин: «Расселять людей из бараков на проспекте 60-летия Октября начинаем уже сейчас»

По решению губернатора края Дмитрия Демешина из резервного фонда правительства региона выделен 581 млн рублей на расселение аварийных домов по проспекту 60-летия Октября в Хабаровске.

Источник: Соцсети

Освоить средства и расселить не менее сотни непригодных для проживания квартир администрации города необходимо уже до 1 марта.

«Расселять людей из бараков на проспекте 60-летия Октября начинаем уже сейчас. Я обещал в июне прошлого года, что мы всех расселим, — так и будет. Все деревянные бараки включены в Атлас проблемных объектов. Совокупно на проспекте 60-летия Октября в краевом центре надо ликвидировать 12 тысяч кв м разрушающегося жилфонда. Мы включим его в новую адресную программу по переселению из аварийного жилья на 2025−2030 годы. Для решения проблемы привлечем средства Фонда развития территорий и возможности нового нацпроекта “Инфраструктура для жизни”», — отметил глава региона.