Товары для ремонта жилья подорожали за год на 12%

Средний чек покупки товаров для ремонта жилья по стране подорожал за минувший год на 12% к уровню 2023 года и составил порядка 9,25 тыс. руб. Число покупок уменьшилось на 4%. Таким образом, оборот вырос в основном за счёт роста цен, отмечают аналитики ресурса «Чек Индекс».