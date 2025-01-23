Товары для ремонта жилья подорожали за год на 12%

Средний чек покупки товаров для ремонта жилья по стране подорожал за минувший год на 12% к уровню 2023 года и составил порядка 9,25 тыс. руб. Число покупок уменьшилось на 4%. Таким образом, оборот вырос в основном за счёт роста цен, отмечают аналитики ресурса «Чек Индекс».
Сокращение особо заметно в офлайн-продажах. В онлайне же количество покупок выросло на 16% к году.
В топе продаж — строительные сухие смеси, клей, краски, материалы для напольного и настенного покрытия, инструменты ручные и электрические.
Рост интереса к этим товарам объясняется прежде всего необходимостью ремонтировать квартиры в новостройках перед заселением, и ростом рынка аренды квартир — арендную жилплощадь, как правило, приводят в порядок перед сдачей внаём.
В конце года цены на стройматериалы подорожали ещё заметнее — на 14% к декабрю 2023.