Объем выданных автокредитов в Башкирии сократился на 44%

Заметнее всего объем выданных автокредитов в четвертом квартале 2024 года по сравнению с предыдущим уменьшился в Красноярском крае (-51,4%), Ростовской (-50,6%) и Новосибирской (-49,0%) областях, Ханты-Мансийском АО (-49,0%), а также в Московской области (-48,7%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за квартал снизился на 47,0% и 45,6% соответственно.